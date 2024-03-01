انفجارات استهدفت منزلًا على الساحل السوريّ

استهدفت ثلاثة انفجارات منزلًا في مدينة بانياس على الساحل السوريّ.



ورجّح المرصد السوريّ أن تكون الانفجارات ناتجة عن قصف اسرائيليّ استهدف 3 قيادات إيرانية، داخل منزل.