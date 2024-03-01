لافروف يتّجه إلى تركيا

يتوجّه وزير الخارجية الروسيّ سيرغي لافروف إلى تركيا، التي سعت إلى إعادة إحياء مفاوضات السلام الروسية الأوكرانية وإيجاد سبل لضمان سلامة الملاحة، في البحر الأسود.



وسيحضر لافروف جزءًا من المنتدى الدبلوماسيّ السنويّ، في أنطاليا المطلة على البحر الأبيض المتوسط.



وسيجتمع مع الرئيس رجب طيب إردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان، للبحث في الحرب الروسية الأوكرانية.