الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ألمانيا تدعو للتحقيق في مقتل سكان من غزة أثناء السعي للحصول على مساعدات
أخبار دولية
2024-03-01 | 06:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ألمانيا تدعو للتحقيق في مقتل سكان من غزة أثناء السعي للحصول على مساعدات
أكّدت الحكومة الألمانية أنه يجب التحقيق في ملابسات مقتل سكان من غزة كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية، ودعت إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
وكتبت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك على وسائل التواصل الاجتماعي: "أراد الناس إمدادات الإغاثة لأنفسهم ولعائلاتهم وانتهى بهم الأمر قتلى".
وأضافت: "التقارير الواردة من غزة أصابتني بصدمة. يتعين على الجيش الإسرائيلي أن يقدم شرحا وافيا لما حدث من ذعر وإطلاق نار بشكل جماعي".
آخر الأخبار
أخبار دولية
للتحقيق
أثناء
السعي
للحصول
مساعدات
التالي
وزيرة الخزانة الأميركية: القيود الإسرائيلية في الضفة الغربية تضر بالجانبين
لافروف يتّجه إلى تركيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:06
الصين تدين بشدّة مقتل فلسطينيين أثناء توزيع مساعدات في غزة
أخبار دولية
03:06
الصين تدين بشدّة مقتل فلسطينيين أثناء توزيع مساعدات في غزة
0
آخر الأخبار
02:24
الصين "تدين بشدّة" مقتل فلسطينيين أثناء توزيع مساعدات في غزة
آخر الأخبار
02:24
الصين "تدين بشدّة" مقتل فلسطينيين أثناء توزيع مساعدات في غزة
0
أخبار دولية
23:59
غوتيريش: مقتل فلسطينيين يسعون للحصول على مساعدات إنسانية مسألة تتطلب تحقيقًا مستقلًا
أخبار دولية
23:59
غوتيريش: مقتل فلسطينيين يسعون للحصول على مساعدات إنسانية مسألة تتطلب تحقيقًا مستقلًا
0
أخبار دولية
12:39
اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي الخميس إثر مقتل فلسطينيين أثناء توزيع مساعدات في غزة
أخبار دولية
12:39
اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي الخميس إثر مقتل فلسطينيين أثناء توزيع مساعدات في غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:08
المفوضية الاوروبية ستشرع بدفع 50 مليون يورو للأونروا وزيادة الدعم الطارئ للفلسطينيين
أخبار دولية
10:08
المفوضية الاوروبية ستشرع بدفع 50 مليون يورو للأونروا وزيادة الدعم الطارئ للفلسطينيين
0
أخبار دولية
09:08
وزير الخارجية المصري: نأمل في توقف القتال في غزة قبل رمضان
أخبار دولية
09:08
وزير الخارجية المصري: نأمل في توقف القتال في غزة قبل رمضان
0
أخبار دولية
08:52
مقتل عضو بالحرس الثوري الإيراني في غارة بسوريا
أخبار دولية
08:52
مقتل عضو بالحرس الثوري الإيراني في غارة بسوريا
0
أخبار دولية
07:12
توقف خدمات الحافلات والترام ومترو الأنفاق في معظم أنحاء ألمانيا
أخبار دولية
07:12
توقف خدمات الحافلات والترام ومترو الأنفاق في معظم أنحاء ألمانيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
01:56
"زمان"... بعد مرور 7 سنوات على اعتزالها الفن: أمل حجازي تطل من دون حجاب وهي تغني (فيديو)
فنّ
01:56
"زمان"... بعد مرور 7 سنوات على اعتزالها الفن: أمل حجازي تطل من دون حجاب وهي تغني (فيديو)
0
منوعات
2024-02-29
ادخرت الأموال معتمدة على دخل زوجها الشهري... المبلغ الذي جمعته مذهل ورد فعل زوجها صدمها!
منوعات
2024-02-29
ادخرت الأموال معتمدة على دخل زوجها الشهري... المبلغ الذي جمعته مذهل ورد فعل زوجها صدمها!
0
أخبار لبنان
2024-02-29
الراعي: "رؤية جديدة للبنان الغد دولة مدنية لامركزية حيادية" وثيقة ايجابية
أخبار لبنان
2024-02-29
الراعي: "رؤية جديدة للبنان الغد دولة مدنية لامركزية حيادية" وثيقة ايجابية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
نظام الكفالة: إلى المحكمة در
تقارير نشرة الاخبار
13:33
نظام الكفالة: إلى المحكمة در
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:06
تشييع الشهيدين اللذين قُتلا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهما في بلدة كفرا
أخبار لبنان
07:06
تشييع الشهيدين اللذين قُتلا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهما في بلدة كفرا
0
أخبار لبنان
06:16
فضل الله: العدو في مأزق ونتعاطى مع المرحلة بأعلى درجات الدقة
أخبار لبنان
06:16
فضل الله: العدو في مأزق ونتعاطى مع المرحلة بأعلى درجات الدقة
0
أخبار لبنان
05:27
ميقاتي التقى سفراء "الخماسية"... السفير المصري: موقف الخماسية موحد
أخبار لبنان
05:27
ميقاتي التقى سفراء "الخماسية"... السفير المصري: موقف الخماسية موحد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في كرة السلة الاميركية الكلمة ما زالت للملك ليبرون
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في كرة السلة الاميركية الكلمة ما زالت للملك ليبرون
0
أخبار دولية
13:35
عشية الانتخابات التشريعية في ايران.. الإصلاحيون خارج السباق والمحافظون باقون
أخبار دولية
13:35
عشية الانتخابات التشريعية في ايران.. الإصلاحيون خارج السباق والمحافظون باقون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كيف كان حوار الفصائل الفلسطينية في موسكو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كيف كان حوار الفصائل الفلسطينية في موسكو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
نظام الكفالة: إلى المحكمة در
تقارير نشرة الاخبار
13:33
نظام الكفالة: إلى المحكمة در
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مصرف لبنان سيؤمّن الدولارات الجديدة من الضرائب... هل سيؤدي القرار إلى أزمة جديدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مصرف لبنان سيؤمّن الدولارات الجديدة من الضرائب... هل سيؤدي القرار إلى أزمة جديدة؟
0
أخبار دولية
13:30
"القسام" تنشر فيديو لاسرى اسرائيليين: سنكشف عن مصيرهم غداً
أخبار دولية
13:30
"القسام" تنشر فيديو لاسرى اسرائيليين: سنكشف عن مصيرهم غداً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
12:14
شابة عشرينية واعدت رجلاً مسناً وما كشفته عن الموضوع صادم... هل كان يخونها؟!
منوعات
12:14
شابة عشرينية واعدت رجلاً مسناً وما كشفته عن الموضوع صادم... هل كان يخونها؟!
2
فنّ
01:56
"زمان"... بعد مرور 7 سنوات على اعتزالها الفن: أمل حجازي تطل من دون حجاب وهي تغني (فيديو)
فنّ
01:56
"زمان"... بعد مرور 7 سنوات على اعتزالها الفن: أمل حجازي تطل من دون حجاب وهي تغني (فيديو)
3
حال الطقس
02:38
بعد الاستقرار.. منخفض جوي جديد في الـweekend
حال الطقس
02:38
بعد الاستقرار.. منخفض جوي جديد في الـweekend
4
فنّ
03:44
الكشف عن أسباب خلعها الحجاب... القصّة الكاملة لظروف أمل حجازي
فنّ
03:44
الكشف عن أسباب خلعها الحجاب... القصّة الكاملة لظروف أمل حجازي
5
منوعات
15:00
ذهب طفلها إلى المدرسة ولم يعد أبداً... ما حصل مع ابن الـ5 سنوات محزن!
منوعات
15:00
ذهب طفلها إلى المدرسة ولم يعد أبداً... ما حصل مع ابن الـ5 سنوات محزن!
6
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ما قصة الحاج حسين حمدان الذي استشهد مع زوجته في منزله في كفرا الجنوبية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ما قصة الحاج حسين حمدان الذي استشهد مع زوجته في منزله في كفرا الجنوبية؟
7
اقتصاد
02:48
إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين... ماذا عن أسعار المحروقات الأخرى؟
اقتصاد
02:48
إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين... ماذا عن أسعار المحروقات الأخرى؟
8
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هكذا توزعت زيادات الرواتب...وهكذا ستُدفع
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هكذا توزعت زيادات الرواتب...وهكذا ستُدفع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More