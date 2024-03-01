ألمانيا تدعو للتحقيق في مقتل سكان من غزة أثناء السعي للحصول على مساعدات

أكّدت الحكومة الألمانية أنه يجب التحقيق في ملابسات مقتل سكان من غزة كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية، ودعت إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.



وكتبت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك على وسائل التواصل الاجتماعي: "أراد الناس إمدادات الإغاثة لأنفسهم ولعائلاتهم وانتهى بهم الأمر قتلى".



وأضافت: "التقارير الواردة من غزة أصابتني بصدمة. يتعين على الجيش الإسرائيلي أن يقدم شرحا وافيا لما حدث من ذعر وإطلاق نار بشكل جماعي".