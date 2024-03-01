وزيرة الخزانة الأميركية: القيود الإسرائيلية في الضفة الغربية تضر بالجانبين

انتقدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إسرائيل لحجبها تصاريح العمل ومنع سفر الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة.



وقالت إنّ الإجراءات تضر بالجانبين وتهدد بإثارة صراع إقليميّ أوسع نطاقًا.



وأكّد لرويترز، أنّ إسرائيل صديقة "ونتحدث معها بانتظام".



وقال: "إذا رأينا شيئا يقلقنا، نخبر شركائنا برأينا فيه."