قتيلان في أسوأ حريق تشهده ولاية تكساس في تاريخها

قُتل شخصان في تكساس اثر اندلاع أكبر حريق في تاريخ الولاية في كارثة قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنها من تداعيات التغير المناخي.



وتوفيت امرأة تبلغ 44 عامًا الخميس بعد إصابتها بجروح خطيرة عندما حاصرت النيران الشاحنة التي كانت تقودها، كما قضت جدة تبلغ 83 عامًا في منزلها في بلدة ستينيت الصغيرة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية عن مسؤول في إدارة السلامة العامة في تكساس.



وأظهر أحدث تقرير لإدارة الغابات أن النيران أتت على 509,800 هكتار في الإجمال، فيما تم احتواء 11 من الحرائق فضلا عن السيطرة على نحو 12 أخرى.



وأوضحت إدارة الغابات في تكساس أنه لا تزال خمسة حرائق "نشطة" في الجزء الشمالي من الولاية. وتم احتواء أكبر بؤرة لحريق سموكهاوس كريك.



وقال المسؤولون في مزرعة "توركي تراك" في المنطقة إنهم فقدوا 80 بالمائة من العقار البالغة مساحته 32 ألف هكتارا.