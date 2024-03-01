توقف خدمات الحافلات والترام ومترو الأنفاق في معظم أنحاء ألمانيا

توقفت خدمات الحافلات والترام ومترو الأنفاق في معظم أنحاء ألمانيا، في ذروة أسبوع من الإضرابات المتقطعة، في قطاع النقل العام، بسبب خلافات في شأن ساعات العمل.



وشملت الإضرابات، التي نظمتها نقابة فيردي، 14 من أصل 16 ولاية في البلاد بما في ذلك برلين.



ومن المقرر أن تنتهي الإضرابات في العاصمة في الساعة الثانية بعد الظهر (1300 بتوقيت جرينتش)، لكنها ستستمر حتى السبت في مناطق أخرى.