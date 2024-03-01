مقتل عضو بالحرس الثوري الإيراني في غارة بسوريا

أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء بمقتل أحد أفراد البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني كان يعمل مستشارا عسكريا في سوريا، جراء غارة يشتبه في أنها إسرائيلية.



وذكرت تقارير إعلامية إيرانية أخرى أن رضا زارعي قتل مع اثنين من مقاتلي حزب الله