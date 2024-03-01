وزير الخارجية المصري: نأمل في توقف القتال في غزة قبل رمضان

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده تأمل في أن تفلح المحادثات التي بدأتها قطر في التوصل إلى اتفاق لوقف أعمال القتال في غزة قبل بداية شهر رمضان.



وقال شكري في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا: "نأمل أن نتمكن من التوصل إلى وقف للأعمال القتالية وتبادل الرهائن".



وأضاف: "الجميع يدرك أن لدينا فترة زمنية محدودة للنجاح قبل بداية شهر رمضان".