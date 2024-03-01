المفوضية الاوروبية ستشرع بدفع 50 مليون يورو للأونروا وزيادة الدعم الطارئ للفلسطينيين

قررت المفوضية تخصيص مبلغ إضافي قدره 68 مليون يورو لدعم السكان الفلسطينيين في كل أنحاء المنطقة، حيث سيتم تنفيذ ذلك من خلال شركاء دوليين مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر.ويأتي هذا بالإضافة إلى المساعدات المتوقعة البالغة 82 مليون يورو والتي سيتم تنفيذها من خلال الأونروا في عام 2024، ليصل المجموع إلى 150 مليون يورو.أيضا، ستشرّع المفوضية في دفع 50 مليون يورو من المبالغ المخصصة للأونروا الأسبوع المقبل.علاوة على ذلك، خصصت المفوضية 125 مليون يورو كمساعدات إنسانية للفلسطينيين لعام 2024، حيث تتعاقد المفوضية اليوم على أول 16 مليون يورو.