إصابة 17 شخصا بحادث دهس في بولندا

أصيب 17 شخصا بينهم ثلاثة قاصرين، بجروح الجمعة عندما دهست سيارة عددا من الأشخاص في ممر للمشاة بمدينة ستيتين بشمال غرب بولندا، على ما أفاد مسؤول محلي.



وقال حاكم المنطقة آدام روداوسكي للصحافيين "لدينا حاليا 17 جريحا بينهم ثلاثة قاصرين وشخصان إصابتهما حرجة. وتم توقيف الشخص الذي تسبب بالحادث"، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وقال الناطق باسم الشرطة بافل بانكاو إن السائق مواطن بولندي يبلغ 33 عاما مؤكدا أن الحادث "ليس عملا إرهابيا".



بحسب التحقيقات الأولية، دهست السيارة المسرعة حشد المارة في وسط ستيتين قبل أن تصطدم بثلاث سيارات أخرى.