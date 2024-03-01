أو عبيدة: مقتل سبعة أسرى اسرائييلين في غزة نتيجة القصف الاسرائيلي

أكد المتحدث الرسمي باسم كتائب القاسم أبو عبيدة "استشهاد عدد من مجاهدي حماس ومقتل سبعة من أسرى العدوِّ الاسرائيلي في قطاعِ غزة نتيجة القصف الصهيوني ومنهم:

- حايم جيرشون بيري

- يورام إتاك ميتزجر

- أميرام إسرائيل كوبر".



أشار أبو عبيدة إلى "أننا سنعلنُ لاحقاً عن أسماءِ القتلى الأربعة الآخرين بعد التأكدِ من هويتِهم".



وأكد أن عدد أسرى العدوِّ الذين تم قتلُهم نتيجة العمليات العسكرية لجيشِ العدوِّ في قطاعِ غزة قد يتجاوزُ سبعين أسيراً، مشيرا إلى "أننل حرصنا طيلة الوقت على الحفاظِ على حياةِ الأسرى ولكن بات واضحاً أن قيادةَ العدوِّ تتعمدُ قتلَ أسراها للتخلصِ من هذا الملف".



أيضا، شدد ابو عبيدة على أن الثمنَ الذي "سنأخذه مقابلَ خمسةِ أسرى أحياءَ أو عشرةِ هو نفسُ الثمنِ الذي كنّا سنأخذه مقابل جميعِ الأسرى لو لم تقتْلهم عملياتُ قصفِ العدوّ"ِ.