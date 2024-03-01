تونس ترفع أسعار مياه الشرب في مواجهة الشح المائي

رفعت تونس أسعار مياه الشرب بنسبة تصل إلى 16 بالمئة في مواجهة الشح المائي نتيجة جفاف طيلة السنوات الخمس الماضية.



وفرضت تونس منذ العام الماضي نظام الحصص في مياه الشرب وحظر استخدامها في الزراعة. وبدأت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا قطع المياه ليلا منذ الصيف الماضي.