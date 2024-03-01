وفد حماس يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي

التقى وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس، على هامش اللقاءات الفلسطينية المنعقدة في موسكو، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، في مقر وزارة الخارجية الروسية.



وضم وفد الحركة كل من عضوي المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وحسام بدران.



وقدّم وفد حماس الشكر لروسيا الاتحادية على مواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني، وعلى استضافتهم للقاءات الفلسطينية، واستعرض مجريات اللقاءات، وما توصلت له من نتائج إيجابية في توحيد الصف الفلسطيني، ورد العدوان، وإغاثة الشعب الفلسطيني وإسناد المقاومة الفلسطينية، والتأكيد على استمرارية اللقاءات.



ووضع الوفد بوغدانوف في مجريات معركة طوفان الأقصى، والانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة بحق شعبنا في قطاع غزة، والتأكيد على استمرارية المقاومة والدفاع عن شعبنا حتى نيل حريته.