الجيش الأميركي سينفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية لغزة

اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن إن الجيش الأميركي سينفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية لقطاع غزة في الأيام المقبلة، وإن واشنطن ستبذل كل ما في وسعها لإيصال المزيد من المساعدات إلى القطاع.



وأضاف أن تدفق المساعدات إلى غزة ليس كافيا وإنه يريد دخول مئات شاحنات المساعدات الإضافية.