نيكاراغوا تتهم ألمانيا بالمساعدة في "الإبادة الجماعية" في غزة أمام محكمة العدل الدولية



اتهمت نيكاراغوا الجمعة ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية بتسهيل "الإبادة الجماعية" في غزة من خلال تقديم الدعم لإسرائيل وتعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).



وقالت نيكاراغوا في مذكرة نشرتها المحكمة ومقرها لاهاي في هولندا، إنه من خلال هذه الإجراءات "تسهّل ألمانيا ارتكاب الإبادة الجماعية، وهي في كل الأحوال فشلت في التزامها ببذل كل ما هو ممكن لمنع ارتكاب إبادة جماعية".