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وفاة أربعة أطفال إضافيين بسبب سوء التغذية في غزة

أخبار دولية
2024-03-01 | 15:00
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وفاة أربعة أطفال إضافيين بسبب سوء التغذية في غزة
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وفاة أربعة أطفال إضافيين بسبب سوء التغذية في غزة


توفي أربعة أطفال إضافيين في قطاع غزة بسبب "سوء التغذية والجفاف" في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، حسبما أعلنت وزارة الصحة التابعة للحركة.
     
وأفاد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة بأن الأطفال الأربعة توفوا في مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع. وأكد القدرة "ارتفاع حصيلة الشهداء الاطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف الى 10 شهداء في شمال غزة". 
     
وكررت الأمم المتحدة الجمعة تحذيرها من أن مجاعة في القطاع المحاصر "أصبحت شبه حتمية، ما لم يتغير شيء" في ظل الحرب المتواصلة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
     
وأكّد الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" ينس لاركه أنه "حتى إعلان حالة مجاعة، يكون الأوان قد فات بالنسبة إلى كثر".
     

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