الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اجتماع وزاري في الجزائر عشية قمة للدول المصدّرة للغاز

أخبار دولية
2024-03-01 | 15:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اجتماع وزاري في الجزائر عشية قمة للدول المصدّرة للغاز
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
اجتماع وزاري في الجزائر عشية قمة للدول المصدّرة للغاز

عقدت أبرز الدول المصدّرة للغاز اجتماعاً وزارياً الجمعة في الجزائر شاركت فيه موسكو، عشية قمة تعقد السبت، تأتي في ظل توترات تشهدها الأسواق العالمية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وتوقعات بزيادة الطلب خلال هذه السنة.
     
والتقى وزراء من "منتدى الدول المصدّرة للغاز" الجمعة عشية قمة يتوقع أن يكون أبرز المشاركين فيها الى جانب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
     
وأعلن الأمين العام للمنتدى محمد حامل موافقة الوزراء خلال اجتماعهم في الجزائر العاصمة على طلب السنغال الانضمام إلى المنتدى.
     
وبعد ساعات، وصل الرئيس السنغالي ماكي سال الذي تشهد بلاده أزمة سياسية حادة، إلى الجزائر للمشاركة في القمة السبت، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. 
     
وأعلنت وزارة النفط في السنغال الجمعة أنّ البلاد التي تضم احتياطيات كبيرة من الغاز والنفط تم اكتشافها في السنوات الأخيرة، أصبحت رسمياً عضواً مراقباً في المنتدى.
     
وأكدت الوزارة في بيان أن السنغال وبانضمامها "كعضو مراقب إلى منتدى الدول المصدرة للغاز تَعبر مرحلة جديدة في اتجاه الاستغلال المسؤول لمواردها الطبيعية لصالح السكان". 
     
ويضمّ المنتدى 12 عضوا دائما (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات، فنزويلا)، إضافة الى أعضاء مراقبين. 
     
وبحسب المنتدى، يمتلك أعضاؤه 70 بالمئة من احتياطات الغاز المثبتة في العالم، وتوفّر 51 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.
     
وأكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب أهمية إجراء "حوار مستمر وجاد بين المنتجين والمستهلكين، لبناء رؤية استشرافية مشتركة تقر بالدور المتنامي للغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي، باعتباره مصدرا مستداما وتنافسيا، يضمن الأمن الطاقوي، شريطة تثمين أفضل وعادل للجميع".
     
وأشار المنتدى في تقرير بشأن "توقعات الغاز العالمية 2050"، الى أن الغاز "سيبقى ضروريا في العقود المقبلة". وأضاف "مع حلول سنة 2050، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 34% حيث سترتفع حصته في المزيج الطاقوي العالمي بشكل معتبر من 23% حاليا إلى 26%".
     

آخر الأخبار

أخبار دولية

وزاري

الجزائر

للدول

المصدّرة

للغاز

LBCI التالي
انفجار في مقهى شعبيّ في بنجالورو في الهند
باريس تطلب تحقيقًا مستقلًا عن مقتل فلسطينيين خلال توزيع مساعدات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-12-20

اجتماع وزاري روسي عربي يشدد على ضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في الخليج والبحر الأحمر

LBCI
أخبار دولية
01:49

اختتام اجتماع مجموعة العشرين في البرازيل

LBCI
صحف اليوم
00:51

عبد العزيز الصمد لـ"اللواء": هناك اجتماعات مع حزب الله ومع كتلة الطاشناق ونواب مستقلين الأسبوع المقبل

LBCI
أخبار دولية
2024-02-29

عشية الانتخابات التشريعية في ايران.. الإصلاحيون خارج السباق والمحافظون باقون

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:37

الأمم المتحدة: "عدد كبير" من الغزيين أصيبوا بالرصاص أثناء توزيع المساعدات

LBCI
أخبار دولية
15:00

وفاة أربعة أطفال إضافيين بسبب سوء التغذية في غزة

LBCI
أخبار دولية
14:53

نيكاراغوا تتهم ألمانيا بالمساعدة في "الإبادة الجماعية" في غزة أمام محكمة العدل الدولية

LBCI
أخبار دولية
14:47

الجيش الأميركي سينفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية لغزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
01:56

"زمان"... بعد مرور 7 سنوات على اعتزالها الفن: أمل حجازي تطل من دون حجاب وهي تغني (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
04:11

خطر مميت... إياكم أن تتناولوا هذه الأطعمة بعد وضعها في الثلاجة واستخراجها!

LBCI
موضة وجمال
2024-02-19

عروض أسبوع الموضة في لندن... بين الساحرات العصريات وغرف الجدّات وأزياء التلميذات

LBCI
موضة وجمال
11:52

فساتين مكشوفة وشفافة واطلالات فاضحة للغاية... كيف بدا أسبوع أزياء الزفاف في نيويورك؟ (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:47

الجيش الأميركي سينفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية لغزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

مجموعة دار جورج حبيقة لخريف ٢٠٢٤ تجسد رحلة ساحرة عبر الزمن

LBCI
رياضة
13:52

عشرون عاما على انطلاق فعاليات سباق البحرين في الفورمولا وان

LBCI
رياضة
13:49

طلاب المدارس الفرنكوفونية يخوضون سباق البدل قبل الالعاب الاولمبية في باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

ضعف الإقبال يمدد يوم الانتخابات في ايران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

في عيدها المئة ... هذه هي حكاية صحيفة لوريان لو جور في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

عناصر الدفاع المدني يروون للـLBCI أصعب لحظات عملياتهم ... طفل ودمعة تحت الركام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مسيرات حزب الله تحدث رعباً في اسرائيل والمواجهة تكنولوجية وعسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

المساعدات الجوية على قطاع غزة.. هل تكفي الفلسطينيين؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
03:44

الكشف عن أسباب خلعها الحجاب... القصّة الكاملة لظروف أمل حجازي

LBCI
فنّ
01:56

"زمان"... بعد مرور 7 سنوات على اعتزالها الفن: أمل حجازي تطل من دون حجاب وهي تغني (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:38

بعد الاستقرار.. منخفض جوي جديد في الـweekend

LBCI
منوعات
08:00

شركة بيبسي تطلق شكلها الجديد في لبنان من صخرة الروشة كما في 120 دولة حول العالم بعد 14 سنة

LBCI
أخبار لبنان
11:45

المكتب الشرعي لفضل الله: الاثنين ١١ آذار اول ايام شهر رمضان المبارك

LBCI
اقتصاد
02:48

إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين... ماذا عن أسعار المحروقات الأخرى؟

LBCI
فنّ
03:35

بعد حلقة "المجهول"... وائل كفوري في منزل ميشال جحا وهذا ما اتفقا عليه!

LBCI
امن وقضاء
11:29

توقيف "مجموعة مسلحة" تحمل الجنسية الهولندية...إليكم التفاصيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More