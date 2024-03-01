الأمم المتحدة: "عدد كبير" من الغزيين أصيبوا بالرصاص أثناء توزيع المساعدات



أعلنت الأمم المتحدة أن فريقا تابعا لها زار الجمعة مستشفى الشفاء في شمال غزة الذي استقبل مئات الجرحى بعد المأساة التي خلفت أكثر من 110 قتلى أثناء توزيع مساعدات، وعاين "عددا كبيرا من الجروح الناجمة عن أعيرة نارية".



وقال ستيفان دوجاريك إن "الشفاء استقبل أمس أكثر من 700 جريح، منهم 200 لا يزالون في المستشفى، ووقت هذه الزيارة أبلغهم موظفو المستشفى أنهم استقبلوا 70 جثة لأشخاص قتلوا أمس" بعد المأساة التي حدثت أثناء توزيع مساعدات.



ولم يوضح المتحدث إن كان أعضاء الفريق قد فحصوا الجثث، لكنه أكد أنهم رأوا "عددا كبيرا من الجروح الناجمة عن أعيرة نارية لدى المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج".

