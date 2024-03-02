بايدن: نأمل في التوصل لاتفاق هدنة في غزة بحلول رمضان

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة، أنه يأمل بأن يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بحلول شهر رمضان الذي يبدأ بعد أيام.



وقال بينما يغادر البيت الأبيض: "لم نصل إلى هذه النقطة بعد".