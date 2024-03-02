الجيش الأميركي ينفذ ضربة ضد صاروخ تابع للحوثيين

أعلن قادة عسكريون أميركيون أنهم نفذوا ضربة ضد صاروخ أرض-جو تابع للحوثيين المتحالفين مع إيران كان مجهزا للإطلاق من اليمن.



وذكرت القيادة المركزية الأميركية على موقع إكس، أن الحوثيين أطلقوا أمس الجمعة صاروخا باليستيا مضادا للسفن باتجاه البحر الأحمر من اليمن.