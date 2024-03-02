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وسائل إعلام عالمية توقع رسالة تحث السلطات الإسرائيلية على حماية الصحفيين في غزة
أخبار دولية
2024-03-01 | 23:28
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وسائل إعلام عالمية توقع رسالة تحث السلطات الإسرائيلية على حماية الصحفيين في غزة
وقع كبار المسؤولين في العديد من وسائل الإعلام العالمية رسالة تحث السلطات الإسرائيلية على حماية الصحفيين في غزة، قائلين إن الصحفيين يعملون في ظروف غير مسبوقة خلال الهجوم الإسرائيلي على القطاع ويواجهون "خطرا شخصيا جسيما".
ومن بين وسائل الإعلام التي وقع رؤساء تحريرها على الرسالة المؤرخة يوم الخميس، وكالة أسوشيتد برس ووكالة فرانس برس ووكالة رويترز وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ومحطة (سي إن إن) وصحف نيويورك تايمز وواشنطن بوست والجارديان وفايننشال تايمز ودير شبيجل وهآرتس.
واستشهد ما لا يقل عن 94 صحفيا في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منهم 89 فلسطينيا قتلهم الجيش الإسرائيلي، وفقا للجنة حماية الصحفيين، التي أصدرت الرسالة التي وقعها قادة 59 مؤسسة إخبارية.
ولفتت لجنة حماية الصحفيين الى أن هذه الحرب هي "الأخطر على الإطلاق" بالنسبة للصحفيين. وتنفي إسرائيل استهداف الصحفيين والمدنيين عمدا، قائلة إنها تلاحق فقط حماس التي تحكم غزة وهاجمت إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وورد في الخطاب: "هؤلاء الصحفيون... يواصلون التغطية على الرغم من المخاطر الشخصية الجسيمة. يواصلون العمل على الرغم من فقدان الأسرة والأصدقاء والزملاء وتدمير المنازل والمكاتب والنزوح المستمر وانقطاع الاتصالات ونقص الغذاء والوقود".
وأضافت الرسالة: "الصحفيون مدنيون ويجب على السلطات الإسرائيلية حماية الصحفيين باعتبارهم غير مقاتلين وفقا للقانون الدولي".
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الصحفيين
غزة
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