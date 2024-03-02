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قتيلان بهجمات شنتها مسيّرات روسية في أوكرانيا
أخبار دولية
2024-03-02 | 01:38
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قتيلان بهجمات شنتها مسيّرات روسية في أوكرانيا
أعلنت سلطات كييف أنّ هجمات شنّتها طائرات روسيّة بلا طيّار أسفرت عن سقوط قتيلين على الأقلّ ليل الجمعة السبت في خاركيف (شمال شرق) وأوديسا (جنوب).
وقُتل شاب وأصيب أشخاص عدّة بينهم طفل يبلغ ثلاث سنوات، عندما استهدفت مسيّرة روسيّة مبنى سكنيا في مدينة أوديسا الساحليّة، بحسب السلطات.
وأعلن حاكم المنطقة أوليغ كيبر أنّ "الطفل البالغ ثلاث سنوات مصاب بجروح بالغة في ساقه ويخضع لإشراف طبّي"، مشيرا إلى إصابة ستّة بالغين أيضا.
كما استهدفت مسيّرة منزلا في قرية فيليكيي بورلوك، الواقعة على بُعد نحو 100 كيلومتر من خاركيف، ما أدّى إلى نشوب حريق. وانتُشلت جثّة رجل يبلغ 76 عاما من تحت الأنقاض وفق الشرطة.
وقال المصدر نفسه: "لقد دُمّر المنزل بالكامل. وعمل عناصر الشرطة على إجلاء امرأة مسنّة من منزل مجاور".
ووفقا للسلطات في مدينة خاركيف، ألحقت طائرات بلا طيّار أضرارا بعدد من المركبات والمباني السكنيّة، لكن لم يتمّ الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وحصلت هذه الهجمات الدامية في وقت سُمعت صافرات الإنذار الجوّية في مناطق شرق أوكرانيا بعدما رصدت السلطات ما قالت إنّها طائرات بلا طيّار متفجّرة من طراز شاهد.
أخبار دولية
هجمات
مسيّرات روسية
أوكرانيا
خاركيف
أوديسا
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