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الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد تقارير عن سوء سلوك سفيرها لدى سنغافورة
أخبار دولية
2024-03-02 | 02:07
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الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد تقارير عن سوء سلوك سفيرها لدى سنغافورة
أعلن البيت الأبيض الجمعة، أن الحكومة الأميركية تأخذ على محمل الجد تقريرا لهيئة رقابة داخلية يفيد بأن السفير الأميركي في سنغافورة هدد موظفيه وتقاعس عن تقديم نفقات سفر تبلغ نحو 48 ألف دولار في الوقت المحدد أو مع الوثائق المناسبة.
وقال مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية في تقرير إن السفير جوناثان كابلان كانت علاقاته سيئة مع بعض الوزارات في سنغافورة، ولم يكن في كثير من الأحيان مستعدا للتعامل مع المشكلات.
وأشار الى أن "مكتب المفتش العام خلص إلى أن السفير لم يكن نموذجا للنزاهة أو التخطيط الاستراتيجي أو التعاون أو التواصل"، وحث وزارة الخارجية على تقييم قيادته وإدارته، و"اتخاذ إجراءات تصحيحية" إذا كان مناسبا.
وقال: "تحدث العديد من الموظفين عن خوفهم، وحتى تهديدهم على نحو مباشر بانتقام من جانب السفير. وصفوا سلوكياته مع الموظفين بأنها تقلل من شأنهم وترهبهم".
وأشار التقرير إلى وجهة نظر السفير بأنه "على الرغم من أنه كان هناك فترة انتقالية صعبة عندما تولى منصبه، إلا أن الروح المعنوية تحسنت تحت قيادته، وكان واثقا من أنه اكتسب ثقة" موظفيه.
وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين: "الرئيس يريد دائما من ممثليه... أن يتعاملوا مع الناس بكرامة واحترام"، وأضاف "إنه مرتاح لأن وزارة الخارجية تأخذ هذا الأمر على محمل الجد".
ووجد التقرير أن كابلان لم يتبع العديد من سياسات السفر الخاصة بوزارة الخارجية، ولم يستخدم وكالة سفر متعاقدة مع الحكومة الأميركية وأخفق في الالتزام بالقانون الأميركي الذي يتطلب استخدام شركات الطيران الأميركية.
وقال: "وجد مكتب المفتش العام ما يقرب من 48 ألف دولار من التزامات السفر المستحقة التي تمتد إلى كانون الأول 2021 والتي إما لم يتم تقديمها للسداد أو تفتقر إلى الوثائق الداعمة الكافية لدفع مطالبة السفر".
أخبار دولية
الولايات المتحدة
سفير
سنغافورة
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