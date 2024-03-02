الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الخارجية الفرنسي: السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

أخبار دولية
2024-03-02 | 03:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الخارجية الفرنسي: السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزير الخارجية الفرنسي: السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

انتقد وزير الخارجية الفرنسي في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية نشرت السبت السلطات الإسرائيلية، معتبرا أنها مسؤولة عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
     
وقال ستيفان سيجورنيه: "من الواضح أن مسؤولية منع وصول المساعدات (إلى قطاع غزة) هي إسرائيلية"، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني الكارثي "يؤدي إلى أوضاع لا يمكن الدفاع عنها ولا يمكن تبريرها يتحمّل الإسرائيليون مسؤوليتها".
     
وكثّفت فرنسا جهودها مع السلطات الإسرائيلية من أجل فتح معابر إضافية ودخول شاحنات محملة بمساعدات إنسانية. لكن ذلك لم يحصل و"تزيد المجاعة من الرعب"، وفق ما أوضح سيجورنيه الذي زار المنطقة قبل شهر.
     
وتأتي تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بعد المأساة التي وقعت الخميس حين أدت النيران الإسرائيلية والتدافع إلى استشهاد 115 شخصا، وفق حركة حماس، خلال توزيع مساعدات إنسانية في القطاع.
     
ودعا سيجورنيه الجمعة عبر إذاعة "فرانس إنتر" إلى إجراء تحقيق مستقل لاستبيان ما حصل.
     
والسبت، رأى أن هناك "طريقا مسدودا بشأن رفح" في جنوب القطاع حيث يتكدّس حوالى مليون ونصف مليون فلسطيني، بحسب الأمم المتحدة، على الحدود المغلقة مع مصر، في حين أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو شن هجوم بري قريبا على رفح لإلحاق الهزيمة بالحركة في "معقلها الأخير".
     
وأعاد وزير الخارجية الفرنسي تأكيد أن ذلك سيكون "كارثة إنسانية جديدة، نبذل قصارى جهدنا لتفاديها"، مذكّرا بأن فرنسا تدعو منذ أشهر إلى وقف دائم لإطلاق النار.
     
كذلك، أشار سيجورنيه إلى أن "الاعتراف بدولة فلسطينية هو عنصر من عملية السلام يجب استخدامه في الوقت المناسب".
     
وعلى صعيد آخر، قال سيجورنيه إن لا انقسام بين فرنسا وألمانيا رغم الخلافات الواضحة بين الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشار أولاف شولتس حول أوكرانيا.
     
وقال في المقابلة نفسها: "ليس هناك خلاف فرنسي-ألماني، نحن نتفق على 80 % من المواضيع".

آخر الأخبار

أخبار دولية

ستيفان سيجورنيه

غزة

المساعدات الإنسانية

LBCI التالي
زعيم عصابة في هايتي يتوعد "بمحاربة" رئيس الوزراء
الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد تقارير عن سوء سلوك سفيرها لدى سنغافورة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-02-27

العاهل الأردنيّ: لمضاعفة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-23

الرئاسة الفرنسية: ماكرون وبايدن شددا على الحاجة الملحة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-20

ولي العهد البريطاني: أتطلع لرؤية نهاية للقتال في أقرب وقت ممكن وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-17

شولتس: المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:48

الحرائق تهدد بوقوع كارثة في غابات الأمازون

LBCI
أخبار دولية
06:41

في تكساس... دمار واسع ناجم عن حرائق الغابات

LBCI
أخبار دولية
06:37

بسبب عاصفة متوقعة بكاليفورنيا... الادارات المحلية تطلق تحذيرات

LBCI
أخبار دولية
06:31

السفير السعودي لدى ايران استقبل السفير الإيراني لدى المملكة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:55

المقاومة الإسلامية تنعى 4 شهداء

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-29

الجزيرة: إصابة شاب فلسطينيّ برصاص الجيش الإسرائيليّ بعد إطلاقه النار على مركبة عند مدخل مخيم قلنديا

LBCI
منوعات
2024-02-08

دموع رجل مسن بسبب حالة زوجته الصحية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي... ونهاية ما حصل معهما مؤثرة وغير متوقعة! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-02-20

"لم أرتدي سوى شريط لاصق ووالدي شجعني"... عرض أزياء فاضح في نيويورك وهذا ما كشفته إحدى العارضات! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:47

الجيش الأميركي سينفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية لغزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

مجموعة دار جورج حبيقة لخريف ٢٠٢٤ تجسد رحلة ساحرة عبر الزمن

LBCI
رياضة
13:52

عشرون عاما على انطلاق فعاليات سباق البحرين في الفورمولا وان

LBCI
رياضة
13:49

طلاب المدارس الفرنكوفونية يخوضون سباق البدل قبل الالعاب الاولمبية في باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

ضعف الإقبال يمدد يوم الانتخابات في ايران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

في عيدها المئة ... هذه هي حكاية صحيفة لوريان لو جور في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

عناصر الدفاع المدني يروون للـLBCI أصعب لحظات عملياتهم ... طفل ودمعة تحت الركام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مسيرات حزب الله تحدث رعباً في اسرائيل والمواجهة تكنولوجية وعسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

المساعدات الجوية على قطاع غزة.. هل تكفي الفلسطينيين؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
08:00

شركة بيبسي تطلق شكلها الجديد في لبنان من صخرة الروشة كما في 120 دولة حول العالم بعد 14 سنة

LBCI
حال الطقس
02:22

الطقس يتحول الى ممطر بغزارة... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
11:45

المكتب الشرعي لفضل الله: الاثنين ١١ آذار اول ايام شهر رمضان المبارك

LBCI
امن وقضاء
11:29

توقيف "مجموعة مسلحة" تحمل الجنسية الهولندية...إليكم التفاصيل

LBCI
منوعات
09:24

ربة منزل تكشف عن عملها المريح... لن تصدقوا المبلغ الضخم الذي تتقاضاه أسبوعيا!

LBCI
موضة وجمال
11:52

فساتين مكشوفة وشفافة واطلالات فاضحة للغاية... كيف بدا أسبوع أزياء الزفاف في نيويورك؟ (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مسيرات حزب الله تحدث رعباً في اسرائيل والمواجهة تكنولوجية وعسكرية

LBCI
أمن وقضاء
08:46

القاصر إليان مفقودة... هل من يعرف عنها شيئا؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More