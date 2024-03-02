زعيم عصابة في هايتي يتوعد "بمحاربة" رئيس الوزراء

حذر زعيم عصابة في هايتي يدعى جيمي شيريزير، ويعرف أيضا باسم باربكيو، الجمعة، من أنه سيواصل مسعاه للإطاحة برئيس الوزراء أرييل هنري، وطلب من الأسر عدم إرسال الأطفال إلى المدراس "لتجنب الأضرار الجانبية" مع تصاعد أعمال العنف في أجزاء من العاصمة.



ودوت أصوات إطلاق نار كثيف وتعطلت حركة المرور في بعض مناطق عاصمة هايتي حيث فر المزيد من الأشخاص من منازلهم القريبة من القتال بينما كانت الحافلات المحترقة في الشوارع وملأت الحواجز المحترقة الهواء بدخان رمادي كثيف.



وقال زعيم العصابة في مؤتمر صحفي: "ستستمر المعركة بقدر ما يلزم. سنواصل قتال أرييل هنري. ولتجنب الأضرار الجانبية، أبقوا الأطفال في المنازل".



وشيريزير هو ضابط شرطة سابق يرأس تحالفا من العصابات وعطل البلاد عندما أغلق أكبر محطة نفط في عام 2022. ويخضع لعقوبات من كل من الأمم المتحدة ووزارة الخزانة الأميركية.



وفي وقت متأخر الجمعة، وردت تقارير بأن مسلحين حاولوا السيطرة على ميناء الحاويات الرئيسي في العاصمة بينما هددت العصابات بمهاجمة المزيد من مراكز الشرطة في المدينة. ولم تتمكن "رويترز" من التحقق بعد من هذه التقارير.



وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن هنري "غاضب من أعمال العنف والإرهاب التي دبرتها عصابات مسلحة" وقدم تعازيه لأسر الضحايا قائلا إن الحكومة ستواصل العمل لحل النزاع.