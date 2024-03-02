الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
زعيم عصابة في هايتي يتوعد "بمحاربة" رئيس الوزراء
أخبار دولية
2024-03-02 | 03:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
زعيم عصابة في هايتي يتوعد "بمحاربة" رئيس الوزراء
حذر زعيم عصابة في هايتي يدعى جيمي شيريزير، ويعرف أيضا باسم باربكيو، الجمعة، من أنه سيواصل مسعاه للإطاحة برئيس الوزراء أرييل هنري، وطلب من الأسر عدم إرسال الأطفال إلى المدراس "لتجنب الأضرار الجانبية" مع تصاعد أعمال العنف في أجزاء من العاصمة.
ودوت أصوات إطلاق نار كثيف وتعطلت حركة المرور في بعض مناطق عاصمة هايتي حيث فر المزيد من الأشخاص من منازلهم القريبة من القتال بينما كانت الحافلات المحترقة في الشوارع وملأت الحواجز المحترقة الهواء بدخان رمادي كثيف.
وقال زعيم العصابة في مؤتمر صحفي: "ستستمر المعركة بقدر ما يلزم. سنواصل قتال أرييل هنري. ولتجنب الأضرار الجانبية، أبقوا الأطفال في المنازل".
وشيريزير هو ضابط شرطة سابق يرأس تحالفا من العصابات وعطل البلاد عندما أغلق أكبر محطة نفط في عام 2022. ويخضع لعقوبات من كل من الأمم المتحدة ووزارة الخزانة الأميركية.
وفي وقت متأخر الجمعة، وردت تقارير بأن مسلحين حاولوا السيطرة على ميناء الحاويات الرئيسي في العاصمة بينما هددت العصابات بمهاجمة المزيد من مراكز الشرطة في المدينة. ولم تتمكن "رويترز" من التحقق بعد من هذه التقارير.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن هنري "غاضب من أعمال العنف والإرهاب التي دبرتها عصابات مسلحة" وقدم تعازيه لأسر الضحايا قائلا إن الحكومة ستواصل العمل لحل النزاع.
آخر الأخبار
أخبار دولية
عصابة
هايتي
جيمي شيريزير
أرييل هنري
التالي
هيومن رايتس ووتش تدعو إلى تحقيق مستقل في مقتل أبرز معارض في تشاد
وزير الخارجية الفرنسي: السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2024-02-25
مطلوب بجرائم سرقة وتأليف عصابة في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
امن وقضاء
2024-02-25
مطلوب بجرائم سرقة وتأليف عصابة في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
0
منوعات
2024-02-22
تعرضت للاغتصاب أكثر من 100 مرة من قبل عصابة... ولهذا السبب أخذت الشرطة جنينها المجهَض!
منوعات
2024-02-22
تعرضت للاغتصاب أكثر من 100 مرة من قبل عصابة... ولهذا السبب أخذت الشرطة جنينها المجهَض!
0
أمن وقضاء
2024-02-21
بالجرم المشهود... توقيف أحد أفراد عصابة خلال سرقته محوّل كهرباء
أمن وقضاء
2024-02-21
بالجرم المشهود... توقيف أحد أفراد عصابة خلال سرقته محوّل كهرباء
0
أمن وقضاء
2024-02-20
شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سلب بقوة السلاح وانتحال صفة أمنية... هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
2024-02-20
شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سلب بقوة السلاح وانتحال صفة أمنية... هل وقعتم ضحية أعماله؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:48
الحرائق تهدد بوقوع كارثة في غابات الأمازون
أخبار دولية
06:48
الحرائق تهدد بوقوع كارثة في غابات الأمازون
0
أخبار دولية
06:41
في تكساس... دمار واسع ناجم عن حرائق الغابات
أخبار دولية
06:41
في تكساس... دمار واسع ناجم عن حرائق الغابات
0
أخبار دولية
06:37
بسبب عاصفة متوقعة بكاليفورنيا... الادارات المحلية تطلق تحذيرات
أخبار دولية
06:37
بسبب عاصفة متوقعة بكاليفورنيا... الادارات المحلية تطلق تحذيرات
0
أخبار دولية
06:31
السفير السعودي لدى ايران استقبل السفير الإيراني لدى المملكة
أخبار دولية
06:31
السفير السعودي لدى ايران استقبل السفير الإيراني لدى المملكة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:55
المقاومة الإسلامية تنعى 4 شهداء
أخبار لبنان
05:55
المقاومة الإسلامية تنعى 4 شهداء
0
آخر الأخبار
2024-02-29
الجزيرة: إصابة شاب فلسطينيّ برصاص الجيش الإسرائيليّ بعد إطلاقه النار على مركبة عند مدخل مخيم قلنديا
آخر الأخبار
2024-02-29
الجزيرة: إصابة شاب فلسطينيّ برصاص الجيش الإسرائيليّ بعد إطلاقه النار على مركبة عند مدخل مخيم قلنديا
0
منوعات
2024-02-08
دموع رجل مسن بسبب حالة زوجته الصحية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي... ونهاية ما حصل معهما مؤثرة وغير متوقعة! (فيديو)
منوعات
2024-02-08
دموع رجل مسن بسبب حالة زوجته الصحية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي... ونهاية ما حصل معهما مؤثرة وغير متوقعة! (فيديو)
0
منوعات
2024-02-20
"لم أرتدي سوى شريط لاصق ووالدي شجعني"... عرض أزياء فاضح في نيويورك وهذا ما كشفته إحدى العارضات! (صور)
منوعات
2024-02-20
"لم أرتدي سوى شريط لاصق ووالدي شجعني"... عرض أزياء فاضح في نيويورك وهذا ما كشفته إحدى العارضات! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:47
الجيش الأميركي سينفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية لغزة
أخبار دولية
14:47
الجيش الأميركي سينفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية لغزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مجموعة دار جورج حبيقة لخريف ٢٠٢٤ تجسد رحلة ساحرة عبر الزمن
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مجموعة دار جورج حبيقة لخريف ٢٠٢٤ تجسد رحلة ساحرة عبر الزمن
0
رياضة
13:52
عشرون عاما على انطلاق فعاليات سباق البحرين في الفورمولا وان
رياضة
13:52
عشرون عاما على انطلاق فعاليات سباق البحرين في الفورمولا وان
0
رياضة
13:49
طلاب المدارس الفرنكوفونية يخوضون سباق البدل قبل الالعاب الاولمبية في باريس
رياضة
13:49
طلاب المدارس الفرنكوفونية يخوضون سباق البدل قبل الالعاب الاولمبية في باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ضعف الإقبال يمدد يوم الانتخابات في ايران
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ضعف الإقبال يمدد يوم الانتخابات في ايران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في عيدها المئة ... هذه هي حكاية صحيفة لوريان لو جور في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في عيدها المئة ... هذه هي حكاية صحيفة لوريان لو جور في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
عناصر الدفاع المدني يروون للـLBCI أصعب لحظات عملياتهم ... طفل ودمعة تحت الركام
تقارير نشرة الاخبار
13:27
عناصر الدفاع المدني يروون للـLBCI أصعب لحظات عملياتهم ... طفل ودمعة تحت الركام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مسيرات حزب الله تحدث رعباً في اسرائيل والمواجهة تكنولوجية وعسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مسيرات حزب الله تحدث رعباً في اسرائيل والمواجهة تكنولوجية وعسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
المساعدات الجوية على قطاع غزة.. هل تكفي الفلسطينيين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
المساعدات الجوية على قطاع غزة.. هل تكفي الفلسطينيين؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
08:00
شركة بيبسي تطلق شكلها الجديد في لبنان من صخرة الروشة كما في 120 دولة حول العالم بعد 14 سنة
منوعات
08:00
شركة بيبسي تطلق شكلها الجديد في لبنان من صخرة الروشة كما في 120 دولة حول العالم بعد 14 سنة
2
حال الطقس
02:22
الطقس يتحول الى ممطر بغزارة... إليكم التفاصيل
حال الطقس
02:22
الطقس يتحول الى ممطر بغزارة... إليكم التفاصيل
3
أخبار لبنان
11:45
المكتب الشرعي لفضل الله: الاثنين ١١ آذار اول ايام شهر رمضان المبارك
أخبار لبنان
11:45
المكتب الشرعي لفضل الله: الاثنين ١١ آذار اول ايام شهر رمضان المبارك
4
امن وقضاء
11:29
توقيف "مجموعة مسلحة" تحمل الجنسية الهولندية...إليكم التفاصيل
امن وقضاء
11:29
توقيف "مجموعة مسلحة" تحمل الجنسية الهولندية...إليكم التفاصيل
5
منوعات
09:24
ربة منزل تكشف عن عملها المريح... لن تصدقوا المبلغ الضخم الذي تتقاضاه أسبوعيا!
منوعات
09:24
ربة منزل تكشف عن عملها المريح... لن تصدقوا المبلغ الضخم الذي تتقاضاه أسبوعيا!
6
موضة وجمال
11:52
فساتين مكشوفة وشفافة واطلالات فاضحة للغاية... كيف بدا أسبوع أزياء الزفاف في نيويورك؟ (صور)
موضة وجمال
11:52
فساتين مكشوفة وشفافة واطلالات فاضحة للغاية... كيف بدا أسبوع أزياء الزفاف في نيويورك؟ (صور)
7
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مسيرات حزب الله تحدث رعباً في اسرائيل والمواجهة تكنولوجية وعسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مسيرات حزب الله تحدث رعباً في اسرائيل والمواجهة تكنولوجية وعسكرية
8
أمن وقضاء
08:46
القاصر إليان مفقودة... هل من يعرف عنها شيئا؟
أمن وقضاء
08:46
القاصر إليان مفقودة... هل من يعرف عنها شيئا؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More