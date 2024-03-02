الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هيومن رايتس ووتش تدعو إلى تحقيق مستقل في مقتل أبرز معارض في تشاد
أخبار دولية
2024-03-02 | 04:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
هيومن رايتس ووتش تدعو إلى تحقيق مستقل في مقتل أبرز معارض في تشاد
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السبت إلى إجراء تحقيق مستقل مدعوم من الخارج في مقتل يحيى ديلو جيرو، أبرز معارض في تشاد، قبل الانتخابات المقررة بعد شهرين.
وكان ديلو جيرو المعارض الرئيسي وقريب محمد إدريس ديبي إتنو الذي أعلنه المجلس العسكري الحاكم في البلاد رئيسا انتقاليا في العام 2021.
ويتّهم الحزب "الاشتراكي بلا حدود" ومعارضون آخرون السلطات بـ"اغتيال" المعارض في مقر الحزب لاستبعاده من الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أيار.
وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي بلا حدود روبرت غامب لوكالة فرانس برس: "إنه إعدام، لقد أطلقوا عليه النار من مسافة قريبة لإعدامه لأنه أصبح مصدر إزعاج".
ويتداول أقرباء ديلو منذ الخميس صورة على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتم بعد التحقق من صحتها، تظهر جثة شخص يشبه المعارض الراحل مع آثار رصاصة ظاهرة في الرأس.
ووجه متحدث باسم الحزب الاشتراكي بلا حدود أصابع الاتهام إلى الحرس الرئاسي، وهو وحدة النخبة في الجيش المسؤولة عن أمن رئيس الدولة، بقيادة الهجوم على مقر الحزب في وسط نجامينا.
وشاهد صحافيون من وكالة فرانس برس شاحنات مليئة بعناصر الحرس الرئاسي يعتمرون "قبعاتهم الحمر" التي تميّزهم تتجه بسرعة عالية نحو مقر الحزب، قبل أن يسمع دوي نيران أسلحة آلية ثقيلة وانفجارات من المبنى المحاصر.
لكن وزير الاتصالات عبد الرحمن كلام الله قال لوكالة فرانس برس: "لم نعدم أحدا".
وأضاف: "رفض الاستسلام، ووقع تبادل لإطلاق الرصاص، ولم يحدث إعدام" في هذا الهجوم الذي أسفر وفقا له عن مقتل أربعة جنود وثلاثة من أعضاء الحزب، متّهما ديلو بأنه "أطلق هو نفسه النار على قوات الأمن".
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان إن "مقتل مرشح رئاسي محتمل خلال هجوم شنته قوات الأمن التشادية على مقر حزب معارض يثير مخاوف بشأن الأجواء التي ستكون عليها الانتخابات المقررة في 6 أيار".
وأوضح مدير منطقة وسط إفريقيا لويس مادج أن "الظروف المحيطة بمقتل يحيى ديلو غير واضحة، لكن مقتله العنيف يبرز الأخطار التي يواجهها السياسيون المعارضون في تشاد، خصوصا مع اقتراب الانتخابات".
وأعلنت المنظمة الحقوقية في بيانها، أنها "اطلعت على صور عدة أرسلها مصدر موثوق مقرب من ديلو تظهره مقتولا برصاصة واحدة في الرأس".
ووفق الحكومة، كان ديلو مطلوبا بتهمة التحريض على "محاولة اغتيال" مفترضة لرئيس المحكمة العليا قبل عشرة أيام، وقاد هجوما على مقر جهاز الاستخبارات النافذ الثلاثاء.
ونفى المعارض ذلك بشدة في رسالة صوتية بعثها إلى وكالة فرانس برس قبل ساعات من مقتله، واتهم المجلس العسكري الحاكم بحياكة تهم بحقه بهدف استبعاده من الانتخابات الرئاسية.
وكان ديلو أحد أشد المعارضين الذين يخشاهم محمد إدريس ديبي إتنو، ويعود ذلك وفق مراقبين إلى قرابته به، وكلاهما من إتنية الزغاوة التي تشكل أقلية في تشاد لكنها تحتكر أعلى المناصب في الجيش وأجهزة الدولة منذ أكثر من 33 عاما.
أخبار دولية
هيومن رايتس ووتش
معارض
تشاد
يحيى ديلو جيرو
التالي
بعد أشهر من التوتر... رئيسا فنزويلا وغويانا يتبادلان الهدايا
زعيم عصابة في هايتي يتوعد "بمحاربة" رئيس الوزراء
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-02-29
مقتل زعيم المعارضة في تشاد في هجوم للجيش على مقر حزبه
أخبار دولية
2024-02-29
مقتل زعيم المعارضة في تشاد في هجوم للجيش على مقر حزبه
0
أخبار دولية
2024-02-28
إطلاق نار متقطع في نجامينا في تشاد حول مقر حزب معارض
أخبار دولية
2024-02-28
إطلاق نار متقطع في نجامينا في تشاد حول مقر حزب معارض
0
آخر الأخبار
2024-02-28
رويترز: سماع دوي إطلاق نار كثيف في العاصمة التشادية قرب مقر حزب معارض
آخر الأخبار
2024-02-28
رويترز: سماع دوي إطلاق نار كثيف في العاصمة التشادية قرب مقر حزب معارض
0
آخر الأخبار
2024-02-29
حاصباني لـ"جدل": رئيس الجمهورية المقبل لا يُمكن أن يُفرض من قبل أحد والتشاور قائم دائمًا وسبق أن حصلت تشاورات بين كتل المعارضة وقوى من خارج المعارضة
آخر الأخبار
2024-02-29
حاصباني لـ"جدل": رئيس الجمهورية المقبل لا يُمكن أن يُفرض من قبل أحد والتشاور قائم دائمًا وسبق أن حصلت تشاورات بين كتل المعارضة وقوى من خارج المعارضة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:48
الحرائق تهدد بوقوع كارثة في غابات الأمازون
أخبار دولية
06:48
الحرائق تهدد بوقوع كارثة في غابات الأمازون
0
أخبار دولية
06:41
في تكساس... دمار واسع ناجم عن حرائق الغابات
أخبار دولية
06:41
في تكساس... دمار واسع ناجم عن حرائق الغابات
0
أخبار دولية
06:37
بسبب عاصفة متوقعة بكاليفورنيا... الادارات المحلية تطلق تحذيرات
أخبار دولية
06:37
بسبب عاصفة متوقعة بكاليفورنيا... الادارات المحلية تطلق تحذيرات
0
أخبار دولية
06:31
السفير السعودي لدى ايران استقبل السفير الإيراني لدى المملكة
أخبار دولية
06:31
السفير السعودي لدى ايران استقبل السفير الإيراني لدى المملكة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:55
المقاومة الإسلامية تنعى 4 شهداء
أخبار لبنان
05:55
المقاومة الإسلامية تنعى 4 شهداء
0
آخر الأخبار
2024-02-29
الجزيرة: إصابة شاب فلسطينيّ برصاص الجيش الإسرائيليّ بعد إطلاقه النار على مركبة عند مدخل مخيم قلنديا
آخر الأخبار
2024-02-29
الجزيرة: إصابة شاب فلسطينيّ برصاص الجيش الإسرائيليّ بعد إطلاقه النار على مركبة عند مدخل مخيم قلنديا
0
منوعات
2024-02-08
دموع رجل مسن بسبب حالة زوجته الصحية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي... ونهاية ما حصل معهما مؤثرة وغير متوقعة! (فيديو)
منوعات
2024-02-08
دموع رجل مسن بسبب حالة زوجته الصحية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي... ونهاية ما حصل معهما مؤثرة وغير متوقعة! (فيديو)
0
منوعات
2024-02-20
"لم أرتدي سوى شريط لاصق ووالدي شجعني"... عرض أزياء فاضح في نيويورك وهذا ما كشفته إحدى العارضات! (صور)
منوعات
2024-02-20
"لم أرتدي سوى شريط لاصق ووالدي شجعني"... عرض أزياء فاضح في نيويورك وهذا ما كشفته إحدى العارضات! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:47
الجيش الأميركي سينفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية لغزة
أخبار دولية
14:47
الجيش الأميركي سينفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية لغزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مجموعة دار جورج حبيقة لخريف ٢٠٢٤ تجسد رحلة ساحرة عبر الزمن
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مجموعة دار جورج حبيقة لخريف ٢٠٢٤ تجسد رحلة ساحرة عبر الزمن
0
رياضة
13:52
عشرون عاما على انطلاق فعاليات سباق البحرين في الفورمولا وان
رياضة
13:52
عشرون عاما على انطلاق فعاليات سباق البحرين في الفورمولا وان
0
رياضة
13:49
طلاب المدارس الفرنكوفونية يخوضون سباق البدل قبل الالعاب الاولمبية في باريس
رياضة
13:49
طلاب المدارس الفرنكوفونية يخوضون سباق البدل قبل الالعاب الاولمبية في باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ضعف الإقبال يمدد يوم الانتخابات في ايران
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ضعف الإقبال يمدد يوم الانتخابات في ايران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في عيدها المئة ... هذه هي حكاية صحيفة لوريان لو جور في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في عيدها المئة ... هذه هي حكاية صحيفة لوريان لو جور في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
عناصر الدفاع المدني يروون للـLBCI أصعب لحظات عملياتهم ... طفل ودمعة تحت الركام
تقارير نشرة الاخبار
13:27
عناصر الدفاع المدني يروون للـLBCI أصعب لحظات عملياتهم ... طفل ودمعة تحت الركام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مسيرات حزب الله تحدث رعباً في اسرائيل والمواجهة تكنولوجية وعسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مسيرات حزب الله تحدث رعباً في اسرائيل والمواجهة تكنولوجية وعسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
المساعدات الجوية على قطاع غزة.. هل تكفي الفلسطينيين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
المساعدات الجوية على قطاع غزة.. هل تكفي الفلسطينيين؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
08:00
شركة بيبسي تطلق شكلها الجديد في لبنان من صخرة الروشة كما في 120 دولة حول العالم بعد 14 سنة
منوعات
08:00
شركة بيبسي تطلق شكلها الجديد في لبنان من صخرة الروشة كما في 120 دولة حول العالم بعد 14 سنة
2
حال الطقس
02:22
الطقس يتحول الى ممطر بغزارة... إليكم التفاصيل
حال الطقس
02:22
الطقس يتحول الى ممطر بغزارة... إليكم التفاصيل
3
أخبار لبنان
11:45
المكتب الشرعي لفضل الله: الاثنين ١١ آذار اول ايام شهر رمضان المبارك
أخبار لبنان
11:45
المكتب الشرعي لفضل الله: الاثنين ١١ آذار اول ايام شهر رمضان المبارك
4
امن وقضاء
11:29
توقيف "مجموعة مسلحة" تحمل الجنسية الهولندية...إليكم التفاصيل
امن وقضاء
11:29
توقيف "مجموعة مسلحة" تحمل الجنسية الهولندية...إليكم التفاصيل
5
منوعات
09:24
ربة منزل تكشف عن عملها المريح... لن تصدقوا المبلغ الضخم الذي تتقاضاه أسبوعيا!
منوعات
09:24
ربة منزل تكشف عن عملها المريح... لن تصدقوا المبلغ الضخم الذي تتقاضاه أسبوعيا!
6
موضة وجمال
11:52
فساتين مكشوفة وشفافة واطلالات فاضحة للغاية... كيف بدا أسبوع أزياء الزفاف في نيويورك؟ (صور)
موضة وجمال
11:52
فساتين مكشوفة وشفافة واطلالات فاضحة للغاية... كيف بدا أسبوع أزياء الزفاف في نيويورك؟ (صور)
7
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مسيرات حزب الله تحدث رعباً في اسرائيل والمواجهة تكنولوجية وعسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مسيرات حزب الله تحدث رعباً في اسرائيل والمواجهة تكنولوجية وعسكرية
8
أمن وقضاء
08:46
القاصر إليان مفقودة... هل من يعرف عنها شيئا؟
أمن وقضاء
08:46
القاصر إليان مفقودة... هل من يعرف عنها شيئا؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More