بعد أشهر من التوتر... رئيسا فنزويلا وغويانا يتبادلان الهدايا

أكد رئيس غوايانا عرفان علي الجمعة، أن بلاده تريد السلام مع جارتها فنزويلا على خلفية نزاع مستمر منذ قرن بشأن السيادة على منطقة إيسيكيبو والذي تفاقم أواخر العام الماضي.



وقال علي خلال قمة لمجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (سيلاك) في سانت فنسنت وغرينادين: "نريد السلام. نريد الازدهار لجيراننا وللجميع في هذه المنطقة".



وأضاف: "أنا على استعداد للتحدث مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في أي شأن قد يساهم في تعزيز العلاقة بين بلدينا".



وتطالب فنزويلا بمنطقة إيسيكيبو التي تشكل نحو ثلثي أراضي غويانا، وتصاعدت المخاوف من نشوب نزاع عسكري أواخر العام الماضي قبل أن يتعهد البلدان الامتناع عن استخدام القوة لتسوية النزاع الحدودي.



وجاء اللقاء الجمعة في أجواء أكثر ودية مقارنة بتلك التي سادت اجتماعهما في كانون الأول في سانت فنسنت وغرينادين أيضا.



وقدم علي زجاجة كحول لمادورو الذي قدم له بدوره صندوقا يحتوي على منتجات فنزويلية. وقال له مادورو بالانكليزية: "سلام وحب".

وأضاف مادورو: "آمل بأن تتعمق العلاقات الطيبة التي أقيمت من أجل الحوار... وأن نبحث وجها لوجه... عن حل صحي وسلمي ودبلوماسي للخلافات والجدل القائم بيننا منذ القرن التاسع عشر".