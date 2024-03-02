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رياض المالكي: السلطة الفلسطينية تأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان
أخبار دولية
2024-03-02 | 04:39
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رياض المالكي: السلطة الفلسطينية تأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم، أن السلطة الفلسطينية تأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي في منتدى دبلوماسي في أنطاليا بتركيا، قال المالكي إن السلطة الفلسطينية ستكون "السلطة الشرعية الوحيدة" لإدارة غزة بعد الحرب.
أخبار دولية
رياض المالكي
السلطة الفلسطينية
إطلاق النار
غزة
رمضان
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