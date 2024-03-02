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حاكم سان بطرسبرغ في روسيا: تضرر مبنيين وإجلاء سكان بعد "حادث"

أخبار دولية
2024-03-02 | 04:49
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حاكم سان بطرسبرغ في روسيا: تضرر مبنيين وإجلاء سكان بعد &quot;حادث&quot;
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حاكم سان بطرسبرغ في روسيا: تضرر مبنيين وإجلاء سكان بعد "حادث"

تضرر مبنيان وتم إجلاء أشخاص في مدينة سان بطرسبرغ الروسية صباح اليوم، بعد أن أبلغ سكان محليون عن انفجار مدوي أدى إلى تهشم النوافذ.

وقال ألكسندر بيغلوف حاكم سان بطرسبرج إن "حادثا" وقع في منطقة كراسنوجفارديسكي شمال شرقي المدينة. وأكد أنه لم تقع إصابات، لكن تم إجلاء سكان من الشقق، من دون أن يوضح سبب الحادث أو طبيعته.

وأظهر مقطع فيديو التقطته "رويترز" من مكان الحادث واجهة متضررة لمبنى ونوافذ مهشمة وشرفات متضررة وزجاج متناثر وحطام على الأرض.

وقال عدد من سكان المنازل المتضررة لرويترز إنهم سمعوا بعض الأصوات الغريبة أعقبها انفجار وحريق.

وقالت إيلينا، وهي من السكان المحليين، لرويترز: "سمعت صافرة في البداية، لأنني كنت قد فتحت النافذة للتو، ثم حدثت فرقعة واندلعت النيران وصارت الشقة مليئة بالكامل بالدخان وطارت النافذة". وأضافت أن هذا حدث بعد السابعة بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت غرينتش).

وذكرت وسائل إعلام روسية أن الحادث ربما نجم عن إسقاط طائرة أوكرانية مسيرة كانت متجهة نحو مستودع وقود قريب. ولم يرد تأكيد رسمي لذلك من السلطات الروسية أو وسائل الإعلام الرسمية.

أخبار دولية

سان بطرسبرغ

روسيا

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