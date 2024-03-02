مصادر أمنية مصرية: استئناف محادثات وقف إطلاق النار بغزة غدا في القاهرة

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية مصرية، قولها إن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة من المقرر أن تستأنف في القاهرة غدا الأحد.



ولفتت المصادر الى أن الأطراف اتفقت على مدة الهدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.

وأوضحت أن إتمام الصفقة لا يزال يتطلب الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال غزة وعودة سكانه.