منظمة الصحة العالمية: تسجيل وفاة 10 أطفال "جوعا" في غزة

أدى قصف مدفعي إسرائيلي على أرض زراعية في بيت حانون شمالي قطاع غزة الى سقوط وجرح عدد من العائلات أثناء البحث عن الطعام.ومع تصاعد الحديث عن فقدان الغذاء في غزة، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المجاعة أدت الى وفاة طفل هو العاشر المسجل رسميًا في أحد المستشفيات بسبب الجوع حتى الموت.