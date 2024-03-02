في البرازيل.. الامطار الغزيرة تؤدي الى فيضانات وغرق بلدات

أدّت الأمطار الغزيرة في منطقة برازيليا في البرازيل، الى فيضان نهر وغرق البلدات على ضفتيه.



وذكرت وكالة الأنباء الحكومية البرازيلية، ان الفيضان هو اضخم واحد يتم تسجيله على الإطلاق في المنطقة، حيث وصل منسوب النهر الى 16 متراً من الارتفاع.



وبحسب الدفاع المدني، فأن 75% من بلدية برازيليا تضررت بالفعل من الفيضانات.