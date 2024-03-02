بسبب عاصفة متوقعة بكاليفورنيا... الادارات المحلية تطلق تحذيرات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة أنه من المتوقع أن يتساقط ما يصل إلى اربعة امتار من الثلوج في جبال سييرا نيفادا بكاليفورنيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.واطلقت الادارات المحلية تحذيرات من احتمال انقطاع طويل للتيار الكهربائي نتيجة هبوب رياح قوية واشتداد العاصفة المتوقعة نهاية عطلة الاسبوع.ويتوقع أن تؤدي الجبهات الباردة إلى هطول أمطار غزيرة على الارتفاعات المنخفضة في سفوح جبال سييرا وعبر شمال غرب كاليفورنيا، وهي الولاية التي غمرتها الأمطار الغزيرة هذا الشتاء.