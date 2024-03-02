في تكساس... دمار واسع ناجم عن حرائق الغابات

أظهر مقطع فيديو لطائرة تصوير في ولاية تكساس الاميركية، الدمار واسع النطاق الناجم عن حرائق الغابات.



وسعت فرق الإطفاء في تكساس لإخماد النقاط الساخنة المتبقية بعد أن اجتاح أكبر حريق غابات مسجل في الولاية المنطقة الزراعية والسكانية.



والتهمت حرائق الغابات مئات الاف الهكتارات من الاراضي وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن خدمة الغابات في تكساس.