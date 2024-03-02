الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Researcher قصّة كبيرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في تكساس... دمار واسع ناجم عن حرائق الغابات
أخبار دولية
2024-03-02 | 06:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
في تكساس... دمار واسع ناجم عن حرائق الغابات
أظهر مقطع فيديو لطائرة تصوير في ولاية تكساس الاميركية، الدمار واسع النطاق الناجم عن حرائق الغابات.
وسعت فرق الإطفاء في تكساس لإخماد النقاط الساخنة المتبقية بعد أن اجتاح أكبر حريق غابات مسجل في الولاية المنطقة الزراعية والسكانية.
والتهمت حرائق الغابات مئات الاف الهكتارات من الاراضي وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن خدمة الغابات في تكساس.
آخر الأخبار
أخبار دولية
تكساس...
حرائق
الغابات
التالي
الحرائق تهدد بوقوع كارثة في غابات الأمازون
بسبب عاصفة متوقعة بكاليفورنيا... الادارات المحلية تطلق تحذيرات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-02-24
في أستراليا... حرائق الغابات تدمر عددا من المنازل
أخبار دولية
2024-02-24
في أستراليا... حرائق الغابات تدمر عددا من المنازل
0
أخبار دولية
2024-02-05
إرتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في تشيلي إلى 112
أخبار دولية
2024-02-05
إرتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في تشيلي إلى 112
0
أخبار دولية
2024-02-04
رئيس تشيلي: عدد قتلى حرائق الغابات يقفز إلى 64 ومرشح للارتفاع
أخبار دولية
2024-02-04
رئيس تشيلي: عدد قتلى حرائق الغابات يقفز إلى 64 ومرشح للارتفاع
0
أخبار دولية
08:18
الصحة العالمية: الدمار المحيط بمستشفى الشفاء بغزة "يفوق الكلمات"
أخبار دولية
08:18
الصحة العالمية: الدمار المحيط بمستشفى الشفاء بغزة "يفوق الكلمات"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:53
برلين تحقق في تقارير روسية بشأن تسجيل منسوب لمسؤولين عسكريين ألمان
أخبار دولية
08:53
برلين تحقق في تقارير روسية بشأن تسجيل منسوب لمسؤولين عسكريين ألمان
0
تقارير نشرة الاخبار
08:32
إفتتاح متحف بسام فريحة للفنون في أبو ظبي... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
08:32
إفتتاح متحف بسام فريحة للفنون في أبو ظبي... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار دولية
08:18
الصحة العالمية: الدمار المحيط بمستشفى الشفاء بغزة "يفوق الكلمات"
أخبار دولية
08:18
الصحة العالمية: الدمار المحيط بمستشفى الشفاء بغزة "يفوق الكلمات"
0
أخبار دولية
08:13
منظمة الصحة العالمية: تسجيل وفاة 10 أطفال "جوعا" في غزة
أخبار دولية
08:13
منظمة الصحة العالمية: تسجيل وفاة 10 أطفال "جوعا" في غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:48
التقدمي الاشتراكي: التصريح المنسوب لجنبلاط حول انفجار المرفأ من نسج الخيال وغير صحيح
أخبار لبنان
06:48
التقدمي الاشتراكي: التصريح المنسوب لجنبلاط حول انفجار المرفأ من نسج الخيال وغير صحيح
0
امن وقضاء
08:16
بالفيديو: حريق هائل يلتهم مخيما للنازحين
امن وقضاء
08:16
بالفيديو: حريق هائل يلتهم مخيما للنازحين
0
فنّ
2024-02-26
تفاصيل جنازة الممثل اللبناني فادي إبراهيم وموعد وداعه الأخير
فنّ
2024-02-26
تفاصيل جنازة الممثل اللبناني فادي إبراهيم وموعد وداعه الأخير
0
فنّ
2024-02-13
تقلا شمعون بالحجاب في النجف... هكذا علقت على صورتها! (صورة)
فنّ
2024-02-13
تقلا شمعون بالحجاب في النجف... هكذا علقت على صورتها! (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:32
إفتتاح متحف بسام فريحة للفنون في أبو ظبي... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
08:32
إفتتاح متحف بسام فريحة للفنون في أبو ظبي... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار دولية
08:18
الصحة العالمية: الدمار المحيط بمستشفى الشفاء بغزة "يفوق الكلمات"
أخبار دولية
08:18
الصحة العالمية: الدمار المحيط بمستشفى الشفاء بغزة "يفوق الكلمات"
0
امن وقضاء
08:16
بالفيديو: حريق هائل يلتهم مخيما للنازحين
امن وقضاء
08:16
بالفيديو: حريق هائل يلتهم مخيما للنازحين
0
أخبار دولية
08:13
منظمة الصحة العالمية: تسجيل وفاة 10 أطفال "جوعا" في غزة
أخبار دولية
08:13
منظمة الصحة العالمية: تسجيل وفاة 10 أطفال "جوعا" في غزة
0
أخبار دولية
04:39
رياض المالكي: السلطة الفلسطينية تأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان
أخبار دولية
04:39
رياض المالكي: السلطة الفلسطينية تأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان
0
أخبار دولية
14:47
الجيش الأميركي سينفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية لغزة
أخبار دولية
14:47
الجيش الأميركي سينفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية لغزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مجموعة دار جورج حبيقة لخريف ٢٠٢٤ تجسد رحلة ساحرة عبر الزمن
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مجموعة دار جورج حبيقة لخريف ٢٠٢٤ تجسد رحلة ساحرة عبر الزمن
0
رياضة
13:52
عشرون عاما على انطلاق فعاليات سباق البحرين في الفورمولا وان
رياضة
13:52
عشرون عاما على انطلاق فعاليات سباق البحرين في الفورمولا وان
0
رياضة
13:49
طلاب المدارس الفرنكوفونية يخوضون سباق البدل قبل الالعاب الاولمبية في باريس
رياضة
13:49
طلاب المدارس الفرنكوفونية يخوضون سباق البدل قبل الالعاب الاولمبية في باريس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:22
الطقس يتحول الى ممطر بغزارة... إليكم التفاصيل
حال الطقس
02:22
الطقس يتحول الى ممطر بغزارة... إليكم التفاصيل
2
أخبار لبنان
11:45
المكتب الشرعي لفضل الله: الاثنين ١١ آذار اول ايام شهر رمضان المبارك
أخبار لبنان
11:45
المكتب الشرعي لفضل الله: الاثنين ١١ آذار اول ايام شهر رمضان المبارك
3
منوعات
09:24
ربة منزل تكشف عن عملها المريح... لن تصدقوا المبلغ الضخم الذي تتقاضاه أسبوعيا!
منوعات
09:24
ربة منزل تكشف عن عملها المريح... لن تصدقوا المبلغ الضخم الذي تتقاضاه أسبوعيا!
4
امن وقضاء
11:29
توقيف "مجموعة مسلحة" تحمل الجنسية الهولندية...إليكم التفاصيل
امن وقضاء
11:29
توقيف "مجموعة مسلحة" تحمل الجنسية الهولندية...إليكم التفاصيل
5
موضة وجمال
11:52
فساتين مكشوفة وشفافة واطلالات فاضحة للغاية... كيف بدا أسبوع أزياء الزفاف في نيويورك؟ (صور)
موضة وجمال
11:52
فساتين مكشوفة وشفافة واطلالات فاضحة للغاية... كيف بدا أسبوع أزياء الزفاف في نيويورك؟ (صور)
6
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مسيرات حزب الله تحدث رعباً في اسرائيل والمواجهة تكنولوجية وعسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مسيرات حزب الله تحدث رعباً في اسرائيل والمواجهة تكنولوجية وعسكرية
7
أخبار لبنان
02:13
المقاومة الإسلامية تنعى ٣ شهداء
أخبار لبنان
02:13
المقاومة الإسلامية تنعى ٣ شهداء
8
صحف اليوم
00:39
توقيف دبلوماسي إسباني "يصوّر" الضاحية (الأخبار)
صحف اليوم
00:39
توقيف دبلوماسي إسباني "يصوّر" الضاحية (الأخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More