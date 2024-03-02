الحرائق تهدد بوقوع كارثة في غابات الأمازون

يهدد الارتفاع الحاد في الحرائق بوقوع كارثة في غابات الأمازون في شمال البرازيل.



ويخشى السكان الاصليون الذي يستوطنون الغابات من فقدان تجمعاتهم نتيجة الحرائق، اذ سجّل المعهد الوطني للأبحاث البرازيلي 2600 حريق في اقل من شهر واحد يصعب اطفاء معظمها نظراً لصعوبة الدخول في غابات الامازون.