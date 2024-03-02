الحكومة اليمنية تعلن غرق سفينة شحن استهدفها الحوثيون الشهر الماضي في البحر الأحمر

أعلنت الحكومة اليمنية أنّ سفينة الشحن "روبيمار" التي تحمل أسمدة قابلة للاحتراق واستهدفها المتمردون الحوثيون الشهر الماضي، غرقت في البحر الأحمر الليلة الماضية محذّرة من كارثة بيئية.



وأعلنت خلية الأزمة التابعة للحكومة اليمنية والمكلفة التعامل مع السفينة التي ترفع علم بيليز وتديرها شركة لبنانية، "ببالغ الأسف خبر غرق السفينة +ام في روبيمار+ الليلة الماضية وذلك بالتزامن مع العوامل الجوية والرياح الشديدة التي يشهدها البحر"، مشيرة إلى أنها "ستسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر والأحمر".