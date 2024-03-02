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الصحة العالمية: الدمار المحيط بمستشفى الشفاء بغزة "يفوق الكلمات"

أخبار دولية
2024-03-02 | 08:18
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الصحة العالمية: الدمار المحيط بمستشفى الشفاء بغزة "يفوق الكلمات"
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الصحة العالمية: الدمار المحيط بمستشفى الشفاء بغزة "يفوق الكلمات"

وثق مديرُ منظمة الصحة العالمية حجمَ الدمارِ في محيطِ مستشفى الشفاء، وقال إن الدمارَ المحيط بالمستشفى يفوقُ الكلمات. 

وكشفت منظمةُ الصحة العالمية، أنّها وشركاءَها تمكنوا من الوصولِ إلى الشِفاء لإيصال تسعةَ عشرَ 19 ألفَ لترٍ من الوَقود، بعدَ أكثرَ من شهرٍ من الانتظار. 

وشددت على ان الفريقَ، قدمَ العلاجَ لخمسينَ طفلاً يُعانون سوءَ التغذية الحاد، وقدم كذلك الإمداداتِ الطبيةَ إلى مئةٍ وخمسينَ مريضًا موجوداً في المستشفى شبهِ المدمر. 
 

أخبار دولية

الصحة العالمية:

مستشفى الشفاء

غزة

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