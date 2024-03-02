برلين تحقق في تقارير روسية بشأن تسجيل منسوب لمسؤولين عسكريين ألمان

تحقق ألمانيا بشأن تسجيل صوتي نشرته وسائل إعلام روسية تردد أنه لمؤتمر عبر الهاتف لمسؤولين عسكريين ألمان رفيعي المستوى كانوا يتحدثون عن تقديم أسلحة لأوكرانيا، مما أثار مخاوف من التجسس في ألمانيا ونداءات من روسيا للتوضيح.



وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إن الوزارة لا يمكنها تأكيد صحة التسجيل، لكن المكتب الاتحادي لجهاز مكافحة التجسس بالجيش يحقق في الأمر وسيتم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة.



وكانت مارجريتا سيمونيان، وهي صحفية في التلفزيون الحكومي الروسي ورئيسة قناة روسيا اليوم، أول من ينشر التسجيل الصوتي أمس الجمعة، والذي تم نشره أيضا على قناتها على تيليجرام.