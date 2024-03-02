الهند تعتزم بناء قاعدة بحرية جديدة في أرخبيل لاكشادويب لتعزيز الأمن

أعلنت وزارة الدفاع الهندية ان الهند تعتزم بناء قاعدة بحرية جديدة في إحدى جزر أرخبيل لاكشادويب قبالة الساحل الجنوبي الغربي للبلاد لتعزيز الأمن في المنطقة.



وستعلن البحرية الهندية يوم الأربعاء المقبل عن خططها لبناء قاعدة (آي.إن.إس جاتايو) في جزيرة مينيكوي الواقعة في أقصى جنوب أرخبيل لاكشادويب.



وقالت البحرية الهندية في بيان "ستعمل القاعدة على تسهيل الجهود العملياتية للبحرية الهندية في عمليات مكافحة القرصنة والمخدرات في غرب بحر العرب".