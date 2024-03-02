الولايات المتحدة تنفذ أول عملية إسقاط جوي للمساعدات على غزة



أعلن مسؤولان أميركيان أن الجيش الأمبريك نفذ اليوم السبت أول عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية على غزة.



وأضاف المسؤولان أن الإسقاط الجوي تم باستخدام ثلاث طائرات سي-130.



وقال أحدهما إنه تم إسقاط أكثر من 35 ألف وجبة.