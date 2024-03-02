لقاء سلوفاكيّ روسيّ... لافروف: لإعادة العلاقات على المستوى البرلمانيّ

التقى وزير خارجية سلوفاكيا يوراي بلانار بنظيره الروسيّ سيرجي لافروف، على هامش منتدى دبلوماسيّ، في تركيا.

وسلوفاكيا دولة عضو في الاتحاد الأوروبيّ، الذي يسعى إلى عزل روسيا.

وقال رئيس الوزراء السلوفاكيّ روبرت فيتسو إنّ اللقاء يعد مثالًا على السياسة الخارجية المتوازنة ذات السيادة.

وأضاف فيتسو: “بلانار ولافروف بحثا النتائج، التي يمكن أن تحققها قِمة السلام الأوكرانية، في سويسرا.”

وأكّدت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أنّ الجانبين ناقشا قضايا دولية، منها أوكرانيا.

وأكّد الجانب الروسيّ استعداده لإعادة العلاقات مع سلوفاكيا على المستوى البرلمانيّ، في المجالات الثقافية والإنسانية والعسكرية، وفق ما أعلن البيان.

وفي كلمته الافتتاحية، شدّد لافروف على أنّ روسيا تفضّل العمل مع دول مثل سلوفاكيا أو المجر، التي "تعطي الأولوية" للمصالح الوطنية حتى لو كانت العضوية في الاتحاد الأوروبيّ أو حلف شمال الأطلسيّ "تمثل بعض التحديات".

ونقلت وزارة الخارجية الروسية عن لافروف قوله: "في هذا الصدد، نقدر للغاية قدرة رئيس الوزراء فيتسو وحكومته على إبداء رأيهم الخاص في شأن الوضع في العالم".