وصول مسيرة مطالبة بالإفراج عن الرهائن لدى حماس إلى القدس

وصل آلاف المتظاهرين الإسرائيليين إلى القدس، بعدما انطلقوا في مسيرة قبل أربعة أيام من الحدود مع قطاع غزة لمحاولة الضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق يتيح الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”.

وقدّرت السلطات الإسرائيلية المشاركين في المسيرة الذين وصلوا السبت إلى القدس بنحو 15 ألفًا.

وقالت الرهينة السابقة غابرييلا ليمبرغ التي أُفرج عنها خلال هدنة استمرت أسبوعًا في تشرين الثاني، لوكالة فرانس برس: "معًا سنعيد المخطوفين إلى ديارهم".

وقال ناداف روداييف نجل ليور روداييف (61 عامًا) المحتجز لدى حماس، للمتظاهرين وفقًا لمقطع فيديو وزعه المنظمون، إن الرهائن "هم الأولوية القصوى التي يجب حلها".