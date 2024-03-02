قتلى في قصف إسرائيليّ طال نازحين في رفح

قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح جراء قصف إسرائيلي طال خياما للنازحين قرب مستشفى في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، وفق ما أفادت السبت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وأفادت الوزارة في بيان عن "استشهاد 11 مواطنا وإصابة نحو 50 آخرين من بينهم أطفال نتيجة استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لخيام نازحين وتجمع للمواطنين بجوار بوابة مستشفى الاماراتي للولادة بتل السلطان برفح".

وأوضحت أن من بين القتلى مسعف وممرض.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفّذ "ضربة دقيقة" كانت تستهدف عناصر من حركة الجهاد الإسلامي.

وأكد المتحدث باسم الجيش في بيان مهاجمة "مخربين تابعين لمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية في بنية تحتية تابعة للمنظمة في منطقة رفح"، مشيرا الى أنه تمّ "شن الهجوم بشكل دقيق ضد مخربي الجهاد الإسلامي دون إلحاق ضرر بالمستشفى الواقع في المنطقة".

واعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس عبر منصة إكس أن القصف "مشين ولا يوصف".

وأظهرت لقطات تمّ تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق منها بشكل مستقل، عددا من الجثث المدمّاة على في الشارع تجمعت حشود حولها، بينما قام بعض الرجال بنقل الجرحى للعلاج.

وأفاد مراسل لفرانس برس عن وصول عدد من الجرحى الى مستشفى الكويت التخصصي في مدينة رفح القريبة من الحدود مع مصر، والتي أصبحت الملاذ الأخير لنحو 1,5 مليون نازح فلسطيني في ظل الدمار والمعارك في مناطق أخرى من القطاع.