مسؤول أرمينيّ: مستعدون لتوقيع اتفاق سلام مع أذربيجان إذا أبدت باكو الإرادة السياسية

أكّد مسؤول أرمينيّ أنّ بلاده مستعدة لتوقيع اتفاق سلام مع أذربيجان، إذا أبدت باكو الإرادة السياسية مثل بلاده.

وشدّد على أنّها حريصة أيضًا، على إحراز تقدم في تطبيع العلاقات مع تركيا.

وأبرز القضايا المثيرة للانقسام بين الطرفين، منذ أمد هي تلك المتعلقة بإقليم ناجورنو قرة باغ في أذربيجان.

وقال نائب وزير خارجية أرمينيا فاهان كوستانيان إنّ بلاده لديها إرادة سياسية لتطبيع العلاقات مع أذربيجان على أساس المبادئ التي

سبق أن اتفق عليها الجانبان.

وأضاف في مقابلة مع رويترز خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسيّ في تركيا: "هذه مسألة تتعلق بالقيادة والإرادة السياسية".

وذكر أن بلاده أبدت الإرادة السياسية اللازمة في عدة مناسبات، منها خلال المحادثات التي أجريت أمس الجمعة بين وزيري خارجية أرمينيا وتركيا.