اليمين المتطرف في فرنسا يطلق حملته استعدادًا للانتخابات الأوروبية

يحظى حزب التجمّع الوطنيّ اليمينيّ المتطرّف بتأييد واسع، في فرنسا، بقيادة رئيس لائحته الشابّ جوردان بارديلا، قبل مئة يوم من الانتخابات الأوروبّية.

وأطلق بارديلا (28 عامًا) حملته في أوّل تجمّع ضخم، في مرسيليا، في محاولة لتأسيس ديناميكيّة لا يبدو أنّ ثمّة شيئًا قادرًا على إيقافها حاليًا.

وتصدّر الحزب حتّى الآن، استطلاعات الرأي المتعلّقة بنوايا التصويت، وقد حاز 30% وفقًا استطلاع أجراه BVA Xsight لراديو "آر تي إل" ونُشر الأربعاء.

وتمكّن بارديلا في أقلّ من خمس سنوات، من فرض نفسه في مشهد سياسيّ يشهد تجددًا كاملا، في وقت تستعدّ مارين لوبن للترشّح للانتخابات الرئاسيّة المقبلة.

وفي قاعة يُتوقّع أن تعجّ بأكثر من ستّة آلاف شخص، في مارسيليا، يتعاقب على المنصّة مارين لوبن وبارديلا الذي يُلقي الخطاب الأخير في هذا التجمّع.