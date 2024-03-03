ترامب يفوز في الانتخابات التمهيدية في ولايتين

فاز دونالد ترامب في الانتخابات الداخلية للحزب الجمهوريّ، في ولايتين أميركيتين إضافيتين هما ميسوري وميشيغان، حسب تقارير إعلامية.

وسحق الملياردير الجمهوري منافسته، في ميسوري، نيكي هايلي بفوزه في المجالس الانتخابية كلها، التي نظمت في الولاية، حسب صحيفة نيويورك تايمز.

وفاز ترامب بأصوات المندوبين الـ39، في ميشيغان، الذين حصلوا على أصوات نحو ألفي مقترع، خلال مجلس انتخابيّ، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

وحصل ترامب على أصوات مندوبي ميشيغان الـ16 المتبقين، الذين اختيروا، في انتخابات تمهيدية.

وصوّت الجمهوريون، في ولاية ثالثة، هي أيداهو لاختيار مرشحهم، لكن النتيجة لم تُعلن فورًا.