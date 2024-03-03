الجيش الإسرائيليّ كثّف عملياته في خان يونس

كثّف الجيش الإسرائيليّ عملياته، في مدينة خان يونس، في جنوب قطاع غزة، وفق ما أعلن.

ودمّر عشرات الأهداف التابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، في غارات جوية وقصف مدفعي.

وأكّد أنّ القوات الجوية والمدفعية قصفت نحو 50 هدفًا، خلال ست دقائق في محاولة لتكثيف الإنجازات العملياتية، في المنطقة.

وقال سكان المنطقة إنّهم فوجئوا بالتقدم السريع للدبابات الإسرائيلية، ممّا أدى إلى تجدد المعارك مع المسلحين الفلسطينيين.

وفي أحد مشاريع الإسكان، لجأت بعض العائلات إلى وسائل التواصل الاجتماعيّ.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إنها هاجمت دبابتين بالصواريخ ونسفت مبنى دخله الجنود.