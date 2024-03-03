الجيش الإسرائيليّ أنهى مراجعة أولية لسقوط القتلى أثناء الحصول على مساعدات

أنهى الجيش الإسرائيليّ مراجعة أولية لسقوط قتلى من المدنيين، في أثناء الحصول على مساعدات، في غزة الأسبوع الماضي.

وخلصت إلى أنّ القوات لم تستهدف قافلة المساعدات وأنّ معظم الفلسطينيين ماتوا، نتيجة التدافع.

وقال المتحدث باسم الجيش الأميرال دانيال هاجاري: "أنهى الجيش الإسرائيليّ مراجعة أولية للواقعة المؤسفة التي تعرض فيها مدنيون في غزة للدهس حتى الموت والإصابة في أثناء اندفاعهم صوب قافلة المساعدات.”

وأضاف: “توصلت المراجعة، التي جمعت معلومات من القادة والقوات في الميدان، إلى أنه لم يتم توجيه أي ضربة تجاه قافلة

المساعدات.”

وشدّد على أنّ معظم الفلسطينيين قُتلوا أو أصيبوا نتيجة التدافع.