البرلمان الباكستانيّ ينتخب شهباز شريف رئيسًا للوزراء

انتخب البرلمان الباكستاني شهباز شريف رئيسًا للوزراء للمرة الثانية، بعد أسابيع من انتخابات تشريعية شابتها اتهامات بالتزوير على نطاق واسع.

ونال شريف (72 عامًا) أصوات 201 نائب مقابل 92 صوّتوا لصالح عمر أيوب خان المدعوم من رئيس الحكومة السابق عمران خان الذي تحدى أنصاره حملة القمع وفازوا بمقاعد أكثر من أي حزب آخر في انتخابات الثامن من شباط/فبراير.

وأكد عمران خان، المسجون منذ آب والمحكوم عليه بعقوبة شديدة، أن الانتخابات تم تزويرها بوقاحة، بأمر من الجيش النافذ، لمنع حزبه من العودة إلى السلطة.

ومن أجل العودة إلى السلطة، اضطر شهباز شريف وحزبه "الرابطة الإسلامية الباكستانية" إلى تشكيل تحالف مع منافسهما التاريخي، حزب الشعب الباكستاني الذي تديره أسرة رئيسة الوزراء الراحلة بنازير بوتو، ومع عدد من الأطراف الأصغر حجما.

في المقابل، حصل حزب الشعب على وعد بمنح منصب الرئيس لزعيم الحزب آصف علي زرداري، زوج بوتو.

وشهدت الجلسة البرلمانية الأحد نقاشات حادة وتبادل شتائم مع أنصار عمران خان الذي يتمتع بشعبية كبيرة، والذي شغل قبل شهباز شريف منصب رئيس الوزراء بين عامي 2018 و2022، قبل أن يُطاح بمذكرة لحجب الثقة.