بسبب وفاة نافالني... كندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلنت كندا اليوم، فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا بسبب وفاة الزعيم المعارض الروسي أليكسي نافالني.



وكشفت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان، أن حزمة العقوبات تستهدف ستة مسؤولين روس، بينهم مسؤولون كبار وموظفون رفيعو المستوى في هيئة الادعاء الروسية والقضاء والسجون في البلاد.